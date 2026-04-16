Les visites guidées et les visites ateliers du Jardin Camifolia Chemillé Chemillé-en-Anjou
Les visites guidées et les visites ateliers du Jardin Camifolia Chemillé Chemillé-en-Anjou mercredi 6 mai 2026.
Chemillé-en-Anjou
Les visites guidées et les visites ateliers du Jardin Camifolia
Chemillé 1 rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 15:00:00
fin : 2026-07-12 16:00:00
Date(s) :
2026-05-06 2026-05-13 2026-05-20 2026-05-27 2026-06-03 2026-06-10 2026-06-17 2026-06-24 2026-07-01 2026-07-04 2026-07-05 2026-07-08 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-15 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-22 2026-07-25 2026-07-26
Découvrez les vertus et anecdotes des plantes lors des visites guidées !
Deux rendez-vous sont proposés
le mercredi de mai à octobre (durée 1 heure), laissez-vous guider dans l’univers des plantes médicinales, leur histoire dans le Chemillois, la culture, leur transformation…
le mercredi + le samedi en juillet et août (durée 1 heure), les plantes utiles d’ici et d’ailleurs Les plantes tinctoriales, les plantes toxiques, les plantes à parfum, le potager et la serre n’auront plus de secret pour vous ! Chaque semaine les animateurs vous proposent de découvrir un espace du jardin sous forme d’un atelier participatif ou d’une visite ludique.
Suivant la composition du groupe et la météo, le parcours est susceptible d’être modifié.
Possibilité de participer à une ou aux deux visites.
Limité à 20 personnes par visite (sans réservation) .
Chemillé 1 rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 49 84 98 contact-camifolia@chemille-en-anjou.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover the virtues and anecdotes of plants on our guided tours!
L’événement Les visites guidées et les visites ateliers du Jardin Camifolia Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-04-10 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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