Les visites guidées et les visites ateliers du Jardin Camifolia Chemillé Chemillé-en-Anjou

Chemillé-en-Anjou

Les visites guidées et les visites ateliers du Jardin Camifolia

Chemillé 1 rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 15:00:00

fin : 2026-07-12 16:00:00

Date(s) :

2026-05-06 2026-05-13 2026-05-20 2026-05-27 2026-06-03 2026-06-10 2026-06-17 2026-06-24 2026-07-01 2026-07-04 2026-07-05 2026-07-08 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-15 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-22 2026-07-25 2026-07-26

Découvrez les vertus et anecdotes des plantes lors des visites guidées !

Deux rendez-vous sont proposés

le mercredi de mai à octobre (durée 1 heure), laissez-vous guider dans l’univers des plantes médicinales, leur histoire dans le Chemillois, la culture, leur transformation…

le mercredi + le samedi en juillet et août (durée 1 heure), les plantes utiles d’ici et d’ailleurs Les plantes tinctoriales, les plantes toxiques, les plantes à parfum, le potager et la serre n’auront plus de secret pour vous ! Chaque semaine les animateurs vous proposent de découvrir un espace du jardin sous forme d’un atelier participatif ou d’une visite ludique.

Suivant la composition du groupe et la météo, le parcours est susceptible d’être modifié.

Possibilité de participer à une ou aux deux visites.

Limité à 20 personnes par visite (sans réservation) .

Chemillé 1 rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 49 84 98 contact-camifolia@chemille-en-anjou.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the virtues and anecdotes of plants on our guided tours!

L’événement Les visites guidées et les visites ateliers du Jardin Camifolia Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-04-10 par Pôle Tourisme ôsezMauges