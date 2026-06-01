Avoine

Récital de piano Leo Gevisser

Avenue de la République Avoine Indre-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

La Maison Dutilleux Joy accueille Leo Gevisser, pianiste et compositeur sud-africain, 2ᵉ Prix du Concours international de piano d’Orléans 2024.

Un programme entre Mozart, Grieg, Elgar et Hans Otte, porté par l’une des figures montantes de la jeune scène pianistique contemporaine.

La Maison Dutilleux Joy accueille Leo Gevisser, pianiste et compositeur sud-africain, 2ᵉ Prix du Concours international de piano d’Orléans 2024.

Un programme entre Mozart, Grieg, Elgar et Hans Otte, porté par l’une des figures montantes de la jeune scène pianistique contemporaine. 15 .

Avenue de la République Avoine 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire bonjour@maison-dutilleux.com

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English :

The Maison Dutilleux ? Joy welcomes Leo Gevisser, South African pianist and composer, 2? Prize at the Orléans International Piano Competition 2024.

A program featuring works by Mozart, Grieg, Elgar and Hans Otte, performed by one of the rising stars of the young contemporary piano scene.

L’événement Récital de piano Leo Gevisser Avoine a été mis à jour le 2026-06-05 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme