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Récital de piano Reflets d’enfance La Roche-des-Arnauds

Récital de piano Reflets d’enfance La Roche-des-Arnauds dimanche 26 avril 2026.

Adresse : Maison de pays les Sérignons

Ville : 05400 La Roche-des-Arnauds

Département : Hautes-Alpes

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : moins de 12 ans

La Roche-des-Arnauds

Récital de piano Reflets d’enfance

Maison de pays les Sérignons La Roche-des-Arnauds Hautes-Alpes

Tarif : – – EUR

moins de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 18:00:00
fin : 2026-04-26

Date(s) :
2026-04-26

Marie Vermeulin & Suzana Bartal
Récital de piano à quatre mains
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Maison de pays les Sérignons La Roche-des-Arnauds 05400 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 82 20 10 39  contact@festivaldechaillol.com

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English :

Marie Vermeulin & Suzana Bartal
Piano recital for four hands

L’événement Récital de piano Reflets d’enfance La Roche-des-Arnauds a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme des Sources du Buëch

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