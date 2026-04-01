La Roche-des-Arnauds

Récital de piano Reflets d’enfance

Maison de pays les Sérignons La Roche-des-Arnauds Hautes-Alpes

Tarif : – – EUR

moins de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 18:00:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Marie Vermeulin & Suzana Bartal

Récital de piano à quatre mains

.

Maison de pays les Sérignons La Roche-des-Arnauds 05400 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 82 20 10 39 contact@festivaldechaillol.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Marie Vermeulin & Suzana Bartal

Piano recital for four hands

L’événement Récital de piano Reflets d’enfance La Roche-des-Arnauds a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme des Sources du Buëch