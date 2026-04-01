Récital de piano Reflets d’enfance La Roche-des-Arnauds
Récital de piano Reflets d’enfance La Roche-des-Arnauds dimanche 26 avril 2026.
La Roche-des-Arnauds
Récital de piano Reflets d’enfance
Maison de pays les Sérignons La Roche-des-Arnauds Hautes-Alpes
Tarif : – – EUR
moins de 12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 18:00:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Marie Vermeulin & Suzana Bartal
Récital de piano à quatre mains
.
Maison de pays les Sérignons La Roche-des-Arnauds 05400 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 82 20 10 39 contact@festivaldechaillol.com
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English :
Marie Vermeulin & Suzana Bartal
Piano recital for four hands
L’événement Récital de piano Reflets d’enfance La Roche-des-Arnauds a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme des Sources du Buëch
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