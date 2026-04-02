La Roche-des-Arnauds

Ateliers Marche Afghane avec Détours en Montagne

le village La Roche-des-Arnauds Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-15

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-09-15

Pour vous énergiser, retrouver votre souffle et votre bien être, Marc Vincent vous propose des ateliers Marche Afghane sur demande à partir de 3 personnes ou individuel.



Sur inscription.

Séance 2h00.

Niveau 1 chaussure.

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le village La Roche-des-Arnauds 05400 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 84 79 04 84 detours.montagne@orange.fr

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English :

To energize you, regain your breath and your well-being, Marc Vincent offers Afghani Walking workshops on request for groups of 3 or more, or on an individual basis.



Registration required.

Session 2h00.

Level: 1 shoe.

L’événement Ateliers Marche Afghane avec Détours en Montagne La Roche-des-Arnauds a été mis à jour le 2024-06-14 par Office de Tourisme des Sources du Buëch