Ateliers Marche Afghane avec Détours en Montagne La Roche-des-Arnauds
Ateliers Marche Afghane avec Détours en Montagne La Roche-des-Arnauds mardi 15 septembre 2026.
La Roche-des-Arnauds
Ateliers Marche Afghane avec Détours en Montagne
le village La Roche-des-Arnauds Hautes-Alpes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-15
fin : 2026-06-30
Date(s) :
2026-09-15
Pour vous énergiser, retrouver votre souffle et votre bien être, Marc Vincent vous propose des ateliers Marche Afghane sur demande à partir de 3 personnes ou individuel.
Sur inscription.
Séance 2h00.
Niveau 1 chaussure.
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le village La Roche-des-Arnauds 05400 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 84 79 04 84 detours.montagne@orange.fr
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English :
To energize you, regain your breath and your well-being, Marc Vincent offers Afghani Walking workshops on request for groups of 3 or more, or on an individual basis.
Registration required.
Session 2h00.
Level: 1 shoe.
L’événement Ateliers Marche Afghane avec Détours en Montagne La Roche-des-Arnauds a été mis à jour le 2024-06-14 par Office de Tourisme des Sources du Buëch