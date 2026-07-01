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déambulation commentée du village, Hôtel de ville, La Roche-des-Arnauds

samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de ville · La Roche-des-Arnauds

déambulation commentée du village, Hôtel de ville, La Roche-des-Arnauds

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Hôtel de ville
Adresse
mairie, 05400 La roche des Arnauds
Ville
05400 La Roche-des-Arnauds
Département
Hautes-Alpes

déambulation commentée du village 19 et 20 septembre Hôtel de ville Hautes-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Déambulation dans le village avec des photos anciennes présentant la vie de nos parents. Explications sur des éléments de construction apparents. Visite du moulin « usine » (farines,scierie et huile) à eau. Regard sur l’église pas si neutre que cela peu parraître.

Hôtel de ville mairie, 05400 La roche des Arnauds La Roche-des-Arnauds 05400 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur 33 0684940584 1000 ans d’existence laissent des traces dans le bâtie et ceux qui l’ont construit sont immortaliser dans des photos jalonnant le parcours. Nous irons au moulin « usine » et dans l’église qui livre ses secrets. Parking Mairie ou cimetière.
Déambulation dans le village avec des photos anciennes présentant la vie de nos parents.

©levaleton multimedia

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