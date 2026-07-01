visite du chantier de sauvegarde du château des Flotte, la tour La roche des Arnauds, La Roche-des-Arnauds

Informations pratiques

visite du chantier de sauvegarde du château des Flotte 19 et 20 septembre la tour La roche des Arnauds Hautes-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Ce lieu arpenté par des générations de rochois baptisé « La tour » a révéler, sous nos pieds, les murs du château de la famille Flotte. Les générations ceux sont succédé de 1020 à 1789. Le chantier a donné lieu à dégager des tonnes de pierres, de terre et d’arbre avant de découvrir l’emprise du château-fort. C’est le président de l’association qui vous présentera le chantier, les travaux faits et à venir.

la tour La roche des Arnauds La tour, 05400 La roche des Arnauds La Roche-des-Arnauds 05400 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur 330682886808 Visite du chantier de sauvegarde du château des Flotte. Qui ceux sont succéder de 1020 à 1789. Accédé par la Mairie en suivant les ronds vert au sol. Bonne chaussure. sentier uniquement piétons

« La Tour », lieu emblématique des Rochois, a révélé les vestiges du château de la famille Flotte (1020-1789). Le président de l’association présentera les découvertes et les travaux menés sur le site

©association les amis de la tour