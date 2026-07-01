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visite du chantier de sauvegarde du château des Flotte, la tour La roche des Arnauds, La Roche-des-Arnauds

samedi 19 septembre 2026 · la tour La roche des Arnauds · La Roche-des-Arnauds

visite du chantier de sauvegarde du château des Flotte, la tour La roche des Arnauds, La Roche-des-Arnauds

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
la tour La roche des Arnauds
Adresse
La tour, 05400 La roche des Arnauds
Ville
05400 La Roche-des-Arnauds
Département
Hautes-Alpes

visite du chantier de sauvegarde du château des Flotte 19 et 20 septembre la tour La roche des Arnauds Hautes-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Ce lieu arpenté par des générations de rochois baptisé « La tour » a révéler, sous nos pieds, les murs du château de la famille Flotte. Les générations ceux sont succédé de 1020 à 1789. Le chantier a donné lieu à dégager des tonnes de pierres, de terre et d’arbre avant de découvrir l’emprise du château-fort. C’est le président de l’association qui vous présentera le chantier, les travaux faits et à venir.

la tour La roche des Arnauds La tour, 05400 La roche des Arnauds La Roche-des-Arnauds 05400 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur 330682886808 Visite du chantier de sauvegarde du château des Flotte. Qui ceux sont succéder de 1020 à 1789. Accédé par la Mairie en suivant les ronds vert au sol. Bonne chaussure. sentier uniquement piétons
« La Tour », lieu emblématique des Rochois, a révélé les vestiges du château de la famille Flotte (1020-1789). Le président de l’association présentera les découvertes et les travaux menés sur le site

©association les amis de la tour

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