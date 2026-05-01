Récital de Piano La Chevallerie Sainte-Gemme-la-Plaine

Sainte-Gemme-la-Plaine

Récital de Piano

La Chevallerie Château de la Chevallerie Sainte-Gemme-la-Plaine Vendée

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 16:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Récital de Piano Caritatif

par Roselyne BERINGER

Franz LISZT,

Sergueï RACHMANINOV,

Jozef HAYDN,

Etc…

L’intégralité des bénéfices sera réservée à la Fondation OVE.

Sur place (billetterie à l’entrée, sous réserve de places disponibles). .

La Chevallerie Château de la Chevallerie Sainte-Gemme-la-Plaine 85400 Vendée Pays de la Loire samuel.clement@fondation-ove.fr

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English :

Charity Piano Recital

L’événement Récital de Piano Sainte-Gemme-la-Plaine a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud