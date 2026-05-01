Récital de Piano La Chevallerie Sainte-Gemme-la-Plaine
Récital de Piano La Chevallerie Sainte-Gemme-la-Plaine samedi 30 mai 2026.
Sainte-Gemme-la-Plaine
Récital de Piano
La Chevallerie Château de la Chevallerie Sainte-Gemme-la-Plaine Vendée
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 16:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Récital de Piano Caritatif
par Roselyne BERINGER
Franz LISZT,
Sergueï RACHMANINOV,
Jozef HAYDN,
Etc…
L’intégralité des bénéfices sera réservée à la Fondation OVE.
Sur place (billetterie à l’entrée, sous réserve de places disponibles). .
La Chevallerie Château de la Chevallerie Sainte-Gemme-la-Plaine 85400 Vendée Pays de la Loire samuel.clement@fondation-ove.fr
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English :
Charity Piano Recital
L’événement Récital de Piano Sainte-Gemme-la-Plaine a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud