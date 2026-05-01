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Récital de Piano La Chevallerie Sainte-Gemme-la-Plaine

Récital de Piano La Chevallerie Sainte-Gemme-la-Plaine samedi 30 mai 2026.

Lieu : La Chevallerie

Adresse : Château de la Chevallerie

Ville : 85400 Sainte-Gemme-la-Plaine

Département : Vendée

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : 20 20 20

Sainte-Gemme-la-Plaine

Récital de Piano

La Chevallerie Château de la Chevallerie Sainte-Gemme-la-Plaine Vendée

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 16:00:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Récital de Piano Caritatif
par Roselyne BERINGER

Franz LISZT,
Sergueï RACHMANINOV,
Jozef HAYDN,
Etc…

L’intégralité des bénéfices sera réservée à la Fondation OVE.

Sur place (billetterie à l’entrée, sous réserve de places disponibles).   .

La Chevallerie Château de la Chevallerie Sainte-Gemme-la-Plaine 85400 Vendée Pays de la Loire   samuel.clement@fondation-ove.fr

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English :

Charity Piano Recital

L’événement Récital de Piano Sainte-Gemme-la-Plaine a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud

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