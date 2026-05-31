Récital dé-Piano-té ! (spectacle pianistique + théâtre, vidéo et danse), L’Incongru, Avignon

Récital dé-Piano-té ! (spectacle pianistique + théâtre, vidéo et danse) 15 – 25 juillet L’Incongru Vaucluse

– Plein tarif : 13 €

– Carte Off et Tarif réduit (étudiants, chômeurs, RSA, plus de 65 ans, PSH) : 9 €

– Moins de 12 ans : 5 €

BOISSON OFFERTE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-15T16:00:00+02:00 – 2026-07-15T17:30:00+02:00

Fin : 2026-07-25T16:00:00+02:00 – 2026-07-25T17:30:00+02:00

Un récital pianistique décalé, rythmé par des sketches insolites, de la danse, de la vidéo…

Un pianiste et une comédienne multi-instrumentiste revisitent avec audace BACH, BEETHOVEN, LISZT, SAINT-SAËNS, DEBUSSY, RAVEL, GERSHWIN, ainsi que Charlie CHAPLIN. Entre grand répertoire et théâtre musical, happening et danse contemporaine, mélodrame et ciné-concert, ce récital virtuose et interactif – légèrement didactique et résolument transgressif – explore et réinvente trois siècles de musique ! Avec la participation exceptionnelle du pianiste argentin Alberto Barbes…

Infos sur 2.vivaarte.fr

Bande-annonce : https://youtu.be/WYtmaCwt5rM

Billetterie : https://www.billetteries.fr/billetterie/recital-de-piano-te-festival-off-davigno

PASCAL PISTONE : Compositeur, pianiste et chef d’orchestre franco-italien, docteur en musicologie, maître de conférences à l’Université Bordeaux Montaigne, il est l’auteur de divers écrits sur la musique des XXe et XXIe siècles et enseigne notamment l’analyse, l’improvisation et l’accompagnement de chansons. Ses compositions (pour piano ou orchestre) et ses spectacles de théâtre musical (comédie musicale, opéra multimédia) reflètent son intérêt pour les correspondances entre la musique et les autres arts. Pascal Pistone a donné plus de 600 concerts en tant que pianiste, en France et à l’étranger.

MATHILDE CHATIN : Auteure-compositrice, comédienne, danseuse et multi-instrumentiste (piano, violon, guitare, accordéon, mélodica), elle joue, depuis trois ans au Festival Off d’Avignon ainsi que dans plusieurs salles en France, son spectacle de chansons «Le Fabuleux destin de Mathilde Chatin». Également diplômée de la Licence «Musiques actuelles, Jazz et Chanson» de l’Université Bordeaux Montaigne, Mathilde compose et arrange des œuvres dans divers styles musicaux. Elle se produit régulièrement dans plusieurs spectacles (chanson, théâtre musical, ciné-concerts) et a donné à ce jour plus de 200 concerts. Elle se consacre également à l’enseignement de l’harmonie, de l’improvisation et de l’accompagnement au piano.

L’Incongru 56 rue de la Bonneterie Avignon 84005 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 07 67 31 21 40 »}, {« type »: « email », « value »: « incongru.avignon@gmail.com »}] [{« data »: {« author »: « Pascal Pistone », « cache_age »: 86400, « description »: « Le pianiste Pascal Pistone et la comu00e9dienne multi-instrumentiste Mathilde Chatin revisitent avec audace BACH, BEETHOVEN, SAINT-SAu00cbNS, DEBUSSY, RAVEL, GERSHWIN, PIAZZOLLA, Pretor PART, ainsi que Charlie CHAPLIN. Entre grand ru00e9pertoire et paraphrase musicale, happening et danse contemporaine, mu00e9lodrame et cinu00e9-concert, ce ru00e9cital virtuose, interactif – lu00e9gu00e8rement didactique et ru00e9solument transgressif – explore et ru00e9invente trois siu00e8cles de musique savante ! (duru00e9e : 1h10)nCaptation lors du concert du 20 du00e9cembre 2024, u00e0 L’Impromptu (Bordeaux)nInfos : https://www.vivaarte.fr/pascalpistone/piano/recital.htm », « type »: « video », « title »: « Ru00c9CITAL Du00c9-PIANO-Tu00c9 (extraits), par Pascal Pistone et Mathilde Chatin », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/WYtmaCwt5rM/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=WYtmaCwt5rM », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCsyIZIU4_8mA2oNLKsAL–w », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Avec Pascal Pistone (piano), Mathilde Chatin (comédienne, multi-instrumentiste, danseuse) Tout public – durée : 1h10