Récital dégusté Montreuil-Bellay
vendredi 21 août 2026 · Montreuil-Bellay
Informations pratiques
Montreuil-Bellay
Récital dégusté
Rue de l’Europe Montreuil-Bellay Maine-et-Loire
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 20:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Récital dégusté avec Vincent Plisson (guitare) et Laurent Cerqueu (voix).
6 morceaux, 6 textes, 6 vins en accord.
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Rue de l’Europe Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 77 74 20 59
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English :
A tasting recital with Vincent Plisson (guitar) and Laurent Cerqueu (vocals).
6 songs, 6 poems, 6 paired wines.
L’événement Récital dégusté Montreuil-Bellay a été mis à jour le 2026-07-27 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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