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AGENDA · Montreuil-Bellay

Récital dégusté Montreuil-Bellay

vendredi 21 août 2026 · Montreuil-Bellay

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Rue de l'Europe
Ville
49260 Montreuil-Bellay
Département
Maine-et-Loire
Tarif
15 15 15

Montreuil-Bellay

Récital dégusté

Rue de l’Europe Montreuil-Bellay Maine-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 20:00:00
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-08-21

Récital dégusté avec Vincent Plisson (guitare) et Laurent Cerqueu (voix).
6 morceaux, 6 textes, 6 vins en accord.
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Rue de l’Europe Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 77 74 20 59 

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English :

A tasting recital with Vincent Plisson (guitar) and Laurent Cerqueu (vocals).
6 songs, 6 poems, 6 paired wines.

L’événement Récital dégusté Montreuil-Bellay a été mis à jour le 2026-07-27 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME

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