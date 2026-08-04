Informations pratiques

Montreuil-Bellay

Récital dégusté

Rue de l’Europe Montreuil-Bellay Maine-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 20:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Récital dégusté avec Vincent Plisson (guitare) et Laurent Cerqueu (voix).

6 morceaux, 6 textes, 6 vins en accord.

.

Rue de l’Europe Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 77 74 20 59

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A tasting recital with Vincent Plisson (guitar) and Laurent Cerqueu (vocals).

6 songs, 6 poems, 6 paired wines.

L’événement Récital dégusté Montreuil-Bellay a été mis à jour le 2026-07-27 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME