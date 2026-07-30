RÉCITAL D’OPERETTES Amélie-les-Bains-Palalda
mardi 18 août 2026 · Amélie-les-Bains-Palalda
Informations pratiques
Amélie-les-Bains-Palalda
RÉCITAL D’OPERETTES
Rue du Square Amélie-les-Bains-Palalda Pyrénées-Orientales
Tarif : 10 – 10 – 10
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 17:00:00
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
Les chanteurs lyriques de la troupe Chants de Si de La d’Amélie les Bains vous proposent de venir écouter leur nouveau programme 2026 d’extraits d’opéras, opérettes, chansons napolitaines et autres incontournables.
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Rue du Square Amélie-les-Bains-Palalda 66110 Pyrénées-Orientales Occitanie
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English :
The lyric singers of the Chants de Si de La troupe from Amélie les Bains invite you to come and listen to their new 2026 program of excerpts from operas, operettas, Neapolitan songs and other classics.
L’événement RÉCITAL D’OPERETTES Amélie-les-Bains-Palalda a été mis à jour le 2026-07-24 par AGENCE D’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE AMELIE HAUT-VALLESPIR
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