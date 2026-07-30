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AGENDA · Amélie-les-Bains-Palalda

RÉCITAL D’OPERETTES Amélie-les-Bains-Palalda

mardi 18 août 2026 · Amélie-les-Bains-Palalda

Informations pratiques

Début
mardi 18 août 2026
Fin
mardi 18 août 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
Rue du Square
Ville
66110 Amélie-les-Bains-Palalda
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
10 10 10 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Amélie-les-Bains-Palalda

RÉCITAL D’OPERETTES

Rue du Square Amélie-les-Bains-Palalda Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 10

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 17:00:00
fin : 2026-08-18

Date(s) :
2026-08-18

Les chanteurs lyriques de la troupe Chants de Si de La d’Amélie les Bains vous proposent de venir écouter leur nouveau programme 2026 d’extraits d’opéras, opérettes, chansons napolitaines et autres incontournables.
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Rue du Square Amélie-les-Bains-Palalda 66110 Pyrénées-Orientales Occitanie  

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English :

The lyric singers of the Chants de Si de La troupe from Amélie les Bains invite you to come and listen to their new 2026 program of excerpts from operas, operettas, Neapolitan songs and other classics.

L’événement RÉCITAL D’OPERETTES Amélie-les-Bains-Palalda a été mis à jour le 2026-07-24 par AGENCE D’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE AMELIE HAUT-VALLESPIR

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