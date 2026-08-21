Récital du trio Daphné – flûtes et violoncelle, Église Saint-Antoine (ancienne), Billy-Chevannes

Informations pratiques

Récital du trio Daphné – flûtes et violoncelle Dimanche 20 septembre, 16h00 Église Saint-Antoine (ancienne) Nièvre

10 euros par personne, gratuité pour les moins de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Le Trio Daphné donne rendez-vous au public à l’église Saint-Antoine de Billy-Chevannes pour un récital réunissant deux flûtes et un violoncelle.

Sous le titre « Un souffle pour notre église », les trois musiciens proposeront un programme mêlant baroque irlandais, musique classique et airs d’opéra, dans le cadre intime de l’église du village.

Un moment musical pour découvrir autrement cette église classée monument historique du XIe siècle, portée par les sonorités de la flûte et du violoncelle.

Église Saint-Antoine (ancienne) 112 Les Chaumes 58270 Billy-Chevannes Billy-Chevannes 58270 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Le Trio Daphné donne rendez-vous au public à l’église Saint-Antoine de Billy-Chevannes pour un récital réunissant deux flûtes et un violoncelle.

©Christophe Jeannin