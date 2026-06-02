Récital L’accordéon visite Paris Gacé
Récital L’accordéon visite Paris Gacé samedi 7 novembre 2026.
Gacé
Récital L’accordéon visite Paris
Salle Le Tahiti Gacé Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 20:30:00
fin : 2026-11-07 23:00:00
Date(s) :
2026-11-07
Sur scène, dix musiciens présentent un récital de chansons d’hier et d’aujourd’hui qui évoquent la gaîté, l’insouciance et la poésie de Paris.
> Réservation possible mais non obligatoire. .
Salle Le Tahiti Gacé 61230 Orne Normandie +33 6 13 66 82 77
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English : Récital L’accordéon visite Paris
L’événement Récital L’accordéon visite Paris Gacé a été mis à jour le 2026-06-02 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault
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