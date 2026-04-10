Récital Saint-Ulphace
Récital Saint-Ulphace samedi 9 mai 2026.
Saint-Ulphace
Récital
Centre Musical de Roussigny Saint-Ulphace Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 20:30:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Soprano, piano et harpe.
Une très belle évocation de la place de la femme dans la musique classique…
Participation libre. .
Centre Musical de Roussigny Saint-Ulphace 72320 Sarthe Pays de la Loire
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English :
L’événement Récital Saint-Ulphace a été mis à jour le 2026-04-10 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude
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