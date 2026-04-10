Saint-Ulphace

Récital

Centre Musical de Roussigny Saint-Ulphace Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 20:30:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Soprano, piano et harpe.

Une très belle évocation de la place de la femme dans la musique classique…

Participation libre. .

Centre Musical de Roussigny Saint-Ulphace 72320 Sarthe Pays de la Loire

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English :

L’événement Récital Saint-Ulphace a été mis à jour le 2026-04-10 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude