Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Récital Saint-Ulphace

Récital Saint-Ulphace samedi 9 mai 2026.

Adresse : Centre Musical de Roussigny

Ville : 72320 Saint-Ulphace

Département : Sarthe

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Saint-Ulphace

Récital

Centre Musical de Roussigny Saint-Ulphace Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 20:30:00
fin : 2026-05-09

Date(s) :
2026-05-09

Soprano, piano et harpe.
Une très belle évocation de la place de la femme dans la musique classique…
Participation libre.   .

Centre Musical de Roussigny Saint-Ulphace 72320 Sarthe Pays de la Loire  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Récital Saint-Ulphace a été mis à jour le 2026-04-10 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude

À voir aussi à Saint-Ulphace (Sarthe)