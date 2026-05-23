Lodève

RÉCITAL VIOLON CLASSIQUE ET PIANOFORTE VIENNOIS

Place Hôtel de ville Lodève Hérault

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Récital de violon et pianoforte viennois

Récital de violon et pianoforte viennois avec Nicole TAMESTIT et Pierre BOUYER. Mozart, Beethoven et l’Italie. .

Place Hôtel de ville Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 6 43 51 06 37

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English : RÉCITAL VIOLON CLASSIQUE ET PIANOFORTE VIENNOIS

Viennese Violin and Pianoforte Recital

L’événement RÉCITAL VIOLON CLASSIQUE ET PIANOFORTE VIENNOIS Lodève a été mis à jour le 2026-06-22 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC