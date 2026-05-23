RÉCITAL VIOLON CLASSIQUE ET PIANOFORTE VIENNOIS Lodève
RÉCITAL VIOLON CLASSIQUE ET PIANOFORTE VIENNOIS Lodève dimanche 20 septembre 2026.
Lodève
RÉCITAL VIOLON CLASSIQUE ET PIANOFORTE VIENNOIS
Place Hôtel de ville Lodève Hérault
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Récital de violon et pianoforte viennois
Récital de violon et pianoforte viennois avec Nicole TAMESTIT et Pierre BOUYER. Mozart, Beethoven et l’Italie. .
Place Hôtel de ville Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 6 43 51 06 37
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English : RÉCITAL VIOLON CLASSIQUE ET PIANOFORTE VIENNOIS
Viennese Violin and Pianoforte Recital
L’événement RÉCITAL VIOLON CLASSIQUE ET PIANOFORTE VIENNOIS Lodève a été mis à jour le 2026-06-22 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC
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