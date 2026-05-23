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RÉCITAL VIOLON CLASSIQUE ET PIANOFORTE VIENNOIS Lodève

RÉCITAL VIOLON CLASSIQUE ET PIANOFORTE VIENNOIS Lodève dimanche 20 septembre 2026.

Adresse
Place Hôtel de ville
Ville
34700 Lodève
Département
Hérault
Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Tarif
0 0 0

Lodève

RÉCITAL VIOLON CLASSIQUE ET PIANOFORTE VIENNOIS

Place Hôtel de ville Lodève Hérault

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Récital de violon et pianoforte viennois
Récital de violon et pianoforte viennois avec Nicole TAMESTIT et Pierre BOUYER. Mozart, Beethoven et l’Italie.   .

Place Hôtel de ville Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 6 43 51 06 37 

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English : RÉCITAL VIOLON CLASSIQUE ET PIANOFORTE VIENNOIS

Viennese Violin and Pianoforte Recital

L’événement RÉCITAL VIOLON CLASSIQUE ET PIANOFORTE VIENNOIS Lodève a été mis à jour le 2026-06-22 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC

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