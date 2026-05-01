Le Conquet

Récits du bout du monde

Le Conquet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 17:45:00

fin : 2026-08-13 19:45:00

Date(s) :

2026-05-14 2026-06-20 2026-07-16 2026-08-13 2026-09-12

Embarquez pour une sortie contée entre mer et légendes, une expérience unique et inédite par Archipel Excursions & Ribine Expérience. Sortie évènementielle, uniquement le 14 mai, 20 juin, 16 juillet, 13 août et 12 septembre.

Et si vous partiez à la rencontre de l’Iroise autrement ?

Archipel Excursions et Ribine Expérience, tous deux ambassadeurs de la Route des Phares unissent leurs forces pour vous proposer une aventure inédite Récits du bout du monde.

En Bretagne, l’histoire se mêle toujours à la légende … Plongez dans l’imaginaire breton avec Loïc, guide conteur passionné, qui vous révèlera les récits cachés derrière ces paysages sublimes que Thomas, guide marin amoureux du territoire, vous fera découvrir par la mer.

Entre les paysages saisissants de la côte bretonne, les phares et les forts, laissez-vous emporter par les histoires et légendes qui ont façonné ce territoire du bout du monde. Au départ du Conquet, nous naviguerons autour des Phares de Kermorvan et Saint Mathieu, puis nous vous conduirons jusqu’à l’anse de Bertheaume en longeant la côte. 2h d’immersion totale dans l’histoire et la culture bretonne, bercés par les flots dans des paysages exceptionnels. .

Le Conquet 29217 Finistère Bretagne +33 6 99 85 47 45

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English : Récits du bout du monde

L’événement Récits du bout du monde Le Conquet a été mis à jour le 2026-05-05 par OT IROISE BRETAGNE