Récits pliables pour la Terre : atelier de narration visuelle, Parco Storico di Villa Zileri Motterle, Monteviale

Récits pliables pour la Terre : atelier de narration visuelle Dimanche 7 juin, 14h30 Parco Storico di Villa Zileri Motterle Vicenza

Minimum 4, maximum 10 enfants. L’entrée est de : € 10,00 € 5,00 pour les jeunes de 12 à 18 ans et pour les membres Drusilla APS GRATUIT pour les personnes handicapées et un accompagnateur et enfants jusqu’à 12 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Pendant l’activité, chaque participant réalisera un lépreau pliable (livre à accordéon), le transformant en un petit livre d’artiste capable de raconter une histoire écologique illustrée.

Grâce à l’utilisation de matériaux récupérés, techniques mixtes de dessin, peinture et collage, les participants donneront forme à des récits visuels consacrés à des thèmes environnementaux sensibles concernant l’écologie, le changement climatique, la relation homme-nature, en stimulant l’observation, créativité et conscience environnementale.

Parco Storico di Villa Zileri Motterle Viale Zileri, 4/6 36050 Monteviale (VI), Veneto Monteviale 36051 Vicenza Veneto +39 351 5345013 https://www.villazileri.it/ [{« type »: « email », « value »: « visite@villazileri.com »}, {« type »: « phone », « value »: « +39 351 5345013 »}] Villa Zileri est un complexe historique monumental situé à proximité immédiate de la ville de Vicence, encore aujourd’hui inséré dans un vaste parc à son tour heureusement entouré d’une vaste zone de campagne. Le salon d’honneur de l’édifice est décoré par un cycle de fresques réalisé par Giambattista Tiepolo au début du XVIIIe siècle.

Pendant l’activité, chaque participant réalisera un lépreau pliable (livre à accordéon), le transformant en un petit livre d’artiste capable de raconter une histoire écologique illustrée.

©AngelicaBettoni