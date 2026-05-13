Reconstruire Coutances après en 1945 Cour du Musée Quesnel-Morinière Coutances
Reconstruire Coutances après en 1945 Cour du Musée Quesnel-Morinière Coutances vendredi 24 juillet 2026.
Coutances
Reconstruire Coutances après en 1945
Cour du Musée Quesnel-Morinière 2 rue Quesnel-Morinière Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 10:30:00
fin : 2026-07-24 12:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Visite guidée sur l’architecture de la Reconstruction de Coutances. Coutances, une petite cité aux allures médiévales ? Détrompez-vous. Sous ses porches et ses tourelles d’escalier, palpitent un cœur de béton. Un parcours pour découvrir l’architecture de la Reconstruction et une ville qui a du style ! .
Cour du Musée Quesnel-Morinière 2 rue Quesnel-Morinière Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10
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English : Reconstruire Coutances après en 1945
L’événement Reconstruire Coutances après en 1945 Coutances a été mis à jour le 2026-05-13 par Coutances Tourisme
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