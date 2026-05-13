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Reconstruire Coutances après en 1945 Cour du Musée Quesnel-Morinière Coutances

Reconstruire Coutances après en 1945 Cour du Musée Quesnel-Morinière Coutances

Reconstruire Coutances après en 1945 Cour du Musée Quesnel-Morinière Coutances vendredi 24 juillet 2026.

Lieu : Cour du Musée Quesnel-Morinière

Adresse : 2 rue Quesnel-Morinière

Ville : 50200 Coutances

Département : Manche

Début : vendredi 24 juillet 2026

Fin : vendredi 24 juillet 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Coutances

Reconstruire Coutances après en 1945

Cour du Musée Quesnel-Morinière 2 rue Quesnel-Morinière Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 10:30:00
fin : 2026-07-24 12:00:00

Date(s) :
2026-07-24

Visite guidée sur l’architecture de la Reconstruction de Coutances. Coutances, une petite cité aux allures médiévales ? Détrompez-vous. Sous ses porches et ses tourelles d’escalier, palpitent un cœur de béton. Un parcours pour découvrir l’architecture de la Reconstruction et une ville qui a du style !   .

Cour du Musée Quesnel-Morinière 2 rue Quesnel-Morinière Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10 

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English : Reconstruire Coutances après en 1945

L’événement Reconstruire Coutances après en 1945 Coutances a été mis à jour le 2026-05-13 par Coutances Tourisme

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