Reconstruire Coutances après en 1945 Cour du Musée Quesnel-Morinière Coutances

Coutances

Reconstruire Coutances après en 1945

Cour du Musée Quesnel-Morinière 2 rue Quesnel-Morinière Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 10:30:00

fin : 2026-07-24 12:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Visite guidée sur l’architecture de la Reconstruction de Coutances. Coutances, une petite cité aux allures médiévales ? Détrompez-vous. Sous ses porches et ses tourelles d’escalier, palpitent un cœur de béton. Un parcours pour découvrir l’architecture de la Reconstruction et une ville qui a du style ! .

Cour du Musée Quesnel-Morinière 2 rue Quesnel-Morinière Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Reconstruire Coutances après en 1945

L’événement Reconstruire Coutances après en 1945 Coutances a été mis à jour le 2026-05-13 par Coutances Tourisme