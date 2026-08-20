Reconstruire un palais, L’Ancien restaurant Le Relais, Saint-Cyr-de-Valorges

Informations pratiques

Reconstruire un palais Dimanche 20 septembre, 14h30 L’Ancien restaurant Le Relais Loire

Limitée à 10 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Vous êtes manuel, venez réaliser le palais de Coudenberg ! Ce chef-d’œuvre belge, aujourd’hui disparu, reprendra vie à travers la conception d’une maquette en papier à la fois réaliste et détaillée. Destiné aux adultes et aux enfants à partir de 10 ans.

L’Ancien restaurant Le Relais 2 chemin de Coussy, 42114 Saint-Cyr-de-Valorges Saint-Cyr-de-Valorges 42114 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 07 48 89 05 41 »}, {« type »: « email », « value »: « micro-folie@forez-est.fr »}]

Vous êtes manuel, venez réaliser le palais de Coudenberg ! Ce chef-d’œuvre belge, aujourd’hui disparu, reprendra vie à travers la conception d’une maquette en papier à la fois réaliste et détaillée.…

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