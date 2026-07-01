Récré du Musée MUSEE DES TECHNIQUES Beautiran
mercredi 1 juillet 2026 · MUSEE DES TECHNIQUES · Beautiran
Informations pratiques
Beautiran
Récré du Musée
MUSEE DES TECHNIQUES 5 Rue de Balambits Beautiran Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 15:00:00
fin : 2026-07-15 18:00:00
Date(s) :
2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Si vous aimez les jeux de société, si vous recherchez une activité ludique pour vous, vos enfants ou petits-enfants, le mercredi après-midi, rejoignez-nous au salon de thé du Musée à partir de 15h pour un moment de partage et de convivialité avec crêpes et boissons.
De nombreux jeux sont mis à disposition pour petits et grands Scrabble, jeux de cartes pour les amateurs de belote , monopoly spécial Bordeaux, triominos, jeux d’adresse, badminton, jokari, etc…
Vous pouvez également apporter un jeu que vous aimez pour le faire découvrir.
Les enfants qui accompagnent les adultes peuvent profiter des jeux d’intérieur, d’ateliers créatifs ou des jeux de plein air dans le parc du Musée.
La récré du Musée fonctionne même pendant les vacances scolaires !!
Le salon de Thé vous accueillera pour des boissons accompagnées de crêpes. .
MUSEE DES TECHNIQUES 5 Rue de Balambits Beautiran 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 97 75 11 mfmicouleau@gmail.com
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English : Récré du Musée
L’événement Récré du Musée Beautiran a été mis à jour le 2026-06-29 par Sud Bordeaux Tourisme