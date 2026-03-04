Récréation littéraire, Bibliothèque Parment, Rouen

Récréation littéraire Samedi 23 mai, 10h00 Bibliothèque Parment Seine-Maritime

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T10:00:00+02:00 – 2026-05-23T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T10:00:00+02:00 – 2026-05-23T12:00:00+02:00

Vous avez vécu un moment incroyable grâce à votre dernière lecture et souhaitez en parler autour de vous ? Vous aimeriez participer à un club de lecture, mais vous vous sentez trop timide pour vous lancer ? Petit plus : vous adorez créer, dessiner, coudre, peindre, coller, découper…ou aimeriez bien essayer ?Alors cet atelier est fait pour vous : mélange de club lecture et atelier créatif, nous ne parlerons pas de livres, nous les mettrons en images !

Bibliothèque Parment 8 All. Eugène Delacroix, 76000 Rouen

