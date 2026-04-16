Récrés’artistiques Ballan-Miré
Récrés’artistiques Ballan-Miré jeudi 16 avril 2026.
Ballan-Miré
Récrés’artistiques
34 Rue du Commerce Ballan-Miré Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 14:00:00
fin : 2026-04-16 15:30:00
Date(s) :
2026-04-16 2026-04-23
Ateliers créatifs pendant les vacances scolaires.
La MJC propose des activités à la carte pendant les vacances pour les enfants à partir de 4 ans. De quoi s’amuser, découvrir et se faire plaisir !
Ces ateliers ponctuels permettent aux enfants de développer leur créativité, leur curiosité et leur esprit manuel de manière ludique. .
34 Rue du Commerce Ballan-Miré 37510 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
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English :
Creative workshops during school vacations.
L’événement Récrés’artistiques Ballan-Miré a été mis à jour le 2026-04-09 par ADT 37
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