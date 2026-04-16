Ballan-Miré

Récrés’artistiques

34 Rue du Commerce Ballan-Miré Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 14:00:00

fin : 2026-04-16 15:30:00

Date(s) :

2026-04-16 2026-04-23

Ateliers créatifs pendant les vacances scolaires.

La MJC propose des activités à la carte pendant les vacances pour les enfants à partir de 4 ans. De quoi s’amuser, découvrir et se faire plaisir !

Ces ateliers ponctuels permettent aux enfants de développer leur créativité, leur curiosité et leur esprit manuel de manière ludique. .

34 Rue du Commerce Ballan-Miré 37510 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English :

Creative workshops during school vacations.

L’événement Récrés’artistiques Ballan-Miré a été mis à jour le 2026-04-09 par ADT 37