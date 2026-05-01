Châteauneuf-du-Faou

Redadeg 2026: la course pour la langue bretonne

Centre ville Châteauneuf-du-Faou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 06:00:00

fin : 2026-05-10 07:30:00

Date(s) :

2026-05-10

Ar Redadeg 2026: La course pour la langue bretonne

Ar Redadeg est une course de relais solidaire, festive et populaire, sans compétition, ouverte à tous. Des milliers de participants: familles, enfants, parents et grands-parents courent ensemble à travers la Bretagne pour transporter un message en breton, sans jamais s’arrêter. Les kilomètres sont vendus à des particuliers, associations, entreprises et collectivités, et les bénéfices financent des projets en faveur de l’usage quotidien de la langue bretonne. Le grand gagnant, c’est le breton !

Pour sa 10e édition, la Redadeg relie Lannion à Nantes du 8 au 16 mai 2026, sur 2 226 kilomètres à travers les cinq départements de la Bretagne historique. Le thème de cette année Bevañ, Bodañ, Bezañ Vivre, Rassembler, Être.

La Redadeg traversera Châteauneuf-du-Faou dans la matinée du dimanche 10 mai, entre 6h et 7h30. Une belle occasion pour les habitants de venir encourager les coureurs et de participer à ce grand élan collectif de fierté bretonne. .

Centre ville Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne

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English : Redadeg 2026: la course pour la langue bretonne

L’événement Redadeg 2026: la course pour la langue bretonne Châteauneuf-du-Faou a été mis à jour le 2026-04-28 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou