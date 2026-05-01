Redadeg 2026: la course pour la langue bretonne Châteauneuf-du-Faou
Redadeg 2026: la course pour la langue bretonne Châteauneuf-du-Faou dimanche 10 mai 2026.
Châteauneuf-du-Faou
Redadeg 2026: la course pour la langue bretonne
Centre ville Châteauneuf-du-Faou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 06:00:00
fin : 2026-05-10 07:30:00
Date(s) :
2026-05-10
Ar Redadeg 2026: La course pour la langue bretonne
Ar Redadeg est une course de relais solidaire, festive et populaire, sans compétition, ouverte à tous. Des milliers de participants: familles, enfants, parents et grands-parents courent ensemble à travers la Bretagne pour transporter un message en breton, sans jamais s’arrêter. Les kilomètres sont vendus à des particuliers, associations, entreprises et collectivités, et les bénéfices financent des projets en faveur de l’usage quotidien de la langue bretonne. Le grand gagnant, c’est le breton !
Pour sa 10e édition, la Redadeg relie Lannion à Nantes du 8 au 16 mai 2026, sur 2 226 kilomètres à travers les cinq départements de la Bretagne historique. Le thème de cette année Bevañ, Bodañ, Bezañ Vivre, Rassembler, Être.
La Redadeg traversera Châteauneuf-du-Faou dans la matinée du dimanche 10 mai, entre 6h et 7h30. Une belle occasion pour les habitants de venir encourager les coureurs et de participer à ce grand élan collectif de fierté bretonne. .
Centre ville Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Redadeg 2026: la course pour la langue bretonne
L’événement Redadeg 2026: la course pour la langue bretonne Châteauneuf-du-Faou a été mis à jour le 2026-04-28 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou
À voir aussi à Châteauneuf-du-Faou (Finistère)
- Bal année 80 Châteauneuf-du-Faou 24 mai 2026
- Le Tour du Bout du Monde Châteauneuf-du-Faou 30 mai 2026
- Exposition de l’association de L’ART’GOAT de Carhaix Place Ar Segal Châteauneuf-du-Faou 1 juin 2026
- Les Fous du Roi fêtent leurs 10 ans: spectacle Châteauneuf-du-Faou 6 juin 2026
- Concours Couleurs de Bretagne 33ème édition Châteauneuf-du-Faou 13 juin 2026