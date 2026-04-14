Réduire le plastique au quotidien – solutions concrètes dans le contexte Suisse, Maison de l’Avenir, Genève

Réduire le plastique au quotidien – solutions concrètes dans le contexte Suisse Mardi 12 mai, 18h30 Maison de l’Avenir

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-12T18:30:00+02:00 – 2026-05-12T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-12T18:30:00+02:00 – 2026-05-12T20:00:00+02:00

NonPlastik organise à Genève des événements de sensibilisation dédiés aux impacts du plastique sur la santé humaine, l’environnement et la biodiversité. Ces rencontres ont pour objectif d’informer le public sur les enjeux liés à la pollution plastique et d’encourager des changements concrets dans les habitudes de consommation.

Au-delà de la sensibilisation, les événements NonPlastik mettent l’accent sur des solutions pratiques. Les participants découvrent comment identifier les principales sources de plastique dans leur foyer et quelles alternatives simples et accessibles peuvent permettre de réduire leur consommation au quotidien.

Ces rencontres se veulent accessibles, informatives et orientées vers l’action. Elles offrent un espace d’échange et de discussion autour de solutions concrètes permettant de limiter l’usage du plastique dans la vie de tous les jours.

Les événements réunissent également des intervenants spécialisés, dont un chercheur français titulaire d’un doctorat et expert des questions liées au plastique et à ses impacts, qui répondra aux questions du public. Un journaliste ayant largement travaillé et publié sur le sujet participera également aux échanges.

À travers ces initiatives, NonPlastik souhaite contribuer à une prise de conscience collective et encourager des gestes simples qui, cumulés, peuvent avoir un impact positif sur l’environnement et la santé.

Merci de vous inscrire à l’avance : les places en présentiel sont limitées, et l’inscription vous permettra également de recevoir le lien Zoom pour participer en ligne.

https://tally.so/r/jaMKj9

Maison de l’Avenir Rue fendt 1 Genève 1201 Grottes et Saint-Gervais Genève [{« link »: « https://tally.so/r/jaMKj9 »}] https://tally.so/r/jaMKj9

Pourquoi le plastique pose problème – et comment réduire sa présence dans votre vie de tous les jours.

NonPlastik