Référent site compostage collectif, Maison de la nature et de l’environnement, Bordeaux

Référent site compostage collectif Samedi 25 avril, 14h00 Maison de la nature et de l’environnement Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T14:00:00+02:00 – 2026-04-25T17:30:00+02:00

Fin : 2026-04-25T14:00:00+02:00 – 2026-04-25T17:30:00+02:00

Le compostage permet de détourner près d’un tiers du poids de votre poubelle noire, en valorisant vos déchets alimentaires.

Lors de cette formation, découvrez le fonctionnement d’un site de compostage collectif, son organisation au sein d’une résidence ou d’un quartier, et les missions du référent de site.

Un temps d’échange pour mieux comprendre la gestion collective d’un composteur, partager les bonnes pratiques et poser toutes vos questions.

Prévoir une tenue de jardinage adaptée à la météo.

⚠️ Cette formation n’aborde pas les techniques de compostage.

⚠️Il est nécessaire d’avoir suivi au préalable la formation “Initiation au compostage”.

️ Si vous suivez la formation d’initiation le matin, le repas du midi vous est offert.

Toutes les formations au compostage et au jardinage zéro déchet sont proposées en partenariat avec l’association Au Ras Du Sol.

Maison de la nature et de l’environnement 2 Quai de Brazza, 33100 Bordeaux Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://inscription.bordeaux-metropole.fr/node/65/ »}]

Lors de cette formation, découvrez le fonctionnement d’un site de compostage collectif, son organisation au sein d’une résidence ou d’un quartier, et les missions du référent de site.

JB Mengès – Bordeaux Métropole