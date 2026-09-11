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Refêtes de Cambo Route de Paskaleku Cambo-les-Bains

samedi 19 septembre 2026 · Route de Paskaleku · Cambo-les-Bains

Refêtes de Cambo Route de Paskaleku Cambo-les-Bains

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Route de Paskaleku
Adresse
Fronton Paxkaleku
Ville
64250 Cambo-les-Bains
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Cambo-les-Bains

Refêtes de Cambo

Route de Paskaleku Fronton Paxkaleku Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:30:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Au fronton de Paxkaleku

– À partir de 9h30 Finales du tournoi de pala.
– 12h30 Apéritif offert par le Gaxtetxe
– 13h30 Zikiroa animé par Utxaranga ( Tripotx, piperade, agneau et fayots, fromage, tarte aux pommes )
Réservation au Bar Lau Haizeak ou par téléphone. Date limite pour réserver 16/09
– À partir de 19h Utxaranga.   .

Route de Paskaleku Fronton Paxkaleku Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 15 96 34 

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English : Refêtes de Cambo

L’événement Refêtes de Cambo Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-27 par OT Cambo les Bains

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