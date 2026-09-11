Refêtes de Cambo Route de Paskaleku Cambo-les-Bains

Informations pratiques

Cambo-les-Bains

Refêtes de Cambo

Route de Paskaleku Fronton Paxkaleku Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Au fronton de Paxkaleku

– À partir de 9h30 Finales du tournoi de pala.

– 12h30 Apéritif offert par le Gaxtetxe

– 13h30 Zikiroa animé par Utxaranga ( Tripotx, piperade, agneau et fayots, fromage, tarte aux pommes )

Réservation au Bar Lau Haizeak ou par téléphone. Date limite pour réserver 16/09

– À partir de 19h Utxaranga. .

Route de Paskaleku Fronton Paxkaleku Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 15 96 34

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English : Refêtes de Cambo

L’événement Refêtes de Cambo Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-27 par OT Cambo les Bains