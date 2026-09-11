Refêtes de Cambo Route de Paskaleku Cambo-les-Bains
samedi 19 septembre 2026 · Route de Paskaleku · Cambo-les-Bains
Informations pratiques
Cambo-les-Bains
Refêtes de Cambo
Route de Paskaleku Fronton Paxkaleku Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Au fronton de Paxkaleku
– À partir de 9h30 Finales du tournoi de pala.
– 12h30 Apéritif offert par le Gaxtetxe
– 13h30 Zikiroa animé par Utxaranga ( Tripotx, piperade, agneau et fayots, fromage, tarte aux pommes )
Réservation au Bar Lau Haizeak ou par téléphone. Date limite pour réserver 16/09
– À partir de 19h Utxaranga. .
Route de Paskaleku Fronton Paxkaleku Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 15 96 34
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Refêtes de Cambo
L’événement Refêtes de Cambo Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-27 par OT Cambo les Bains
À voir aussi à Cambo-les-Bains (Pyrénées-Atlantiques)
- Marché aux produits de bouche et créateurs Cambo-les-Bains 11 septembre 2026
- Présentation de la saison culturelle 2026/2027 de la CAPB Médiathèque de Cambo-les-Bains Cambo-les-Bains 11 septembre 2026
- Chants basques avec le chœur d’hommes Oldarra Église Saint-Laurent Cambo-les-Bains 11 septembre 2026
- Atelier aquarelle Villa Arnaga Cambo-les-Bains 12 septembre 2026
- Escapade à Arnaga Villa Arnaga Cambo-les-Bains 12 septembre 2026