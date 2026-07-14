Informations pratiques

Saint-Jean-le-Thomas

Regard sur la baie croquons le paysage

Parking de la cale Saint-Jean-le-Thomas Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 10:00:00

fin : 2026-07-15 13:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Prendre de la hauteur sur la Baie du Mont-Saint-Michel !

Balade d’environ 2h30 avec l’artiste, Corène Caubel, qui vous dévoilera des dessins qu’elle a elle-même réalisés, inspirée par l’observation attentive des lieux. À la manière d’un kamishibaï, ces images se succéderont pour raconter l’histoire vivante de la Baie l’évolution des paysages au fil des siècles, les transformations liées aux saisons, les lumières changeantes et le rythme des marées qui façonnent sans cesse le paysage. Un moment à la fois poétique et pédagogique pour découvrir la Baie autrement. .

Parking de la cale Saint-Jean-le-Thomas 50530 Manche Normandie +33 2 55 47 13 24 patrimoine@msm-normandie.fr

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English : Regard sur la baie croquons le paysage

L’événement Regard sur la baie croquons le paysage Saint-Jean-le-Thomas a été mis à jour le 2026-07-07 par OT MSM Normandie BIT Genêts