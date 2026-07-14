Regard sur la baie croquons le paysage Saint-Jean-le-Thomas
mercredi 15 juillet 2026 · Saint-Jean-le-Thomas
Informations pratiques
Saint-Jean-le-Thomas
Regard sur la baie croquons le paysage
Parking de la cale Saint-Jean-le-Thomas Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:00:00
fin : 2026-07-15 13:00:00
Date(s) :
2026-07-15
Prendre de la hauteur sur la Baie du Mont-Saint-Michel !
Balade d’environ 2h30 avec l’artiste, Corène Caubel, qui vous dévoilera des dessins qu’elle a elle-même réalisés, inspirée par l’observation attentive des lieux. À la manière d’un kamishibaï, ces images se succéderont pour raconter l’histoire vivante de la Baie l’évolution des paysages au fil des siècles, les transformations liées aux saisons, les lumières changeantes et le rythme des marées qui façonnent sans cesse le paysage. Un moment à la fois poétique et pédagogique pour découvrir la Baie autrement. .
Parking de la cale Saint-Jean-le-Thomas 50530 Manche Normandie +33 2 55 47 13 24 patrimoine@msm-normandie.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Regard sur la baie croquons le paysage
L’événement Regard sur la baie croquons le paysage Saint-Jean-le-Thomas a été mis à jour le 2026-07-07 par OT MSM Normandie BIT Genêts
À voir aussi à Saint-Jean-le-Thomas (Manche)
- Fête nationale > Fanfare et feu d’artifice Parking de l’église Saint-Jean-le-Thomas 14 juillet 2026
- Visite guidée Saint-Jean-le-Thomas à la Belle Epoque Saint-Jean-le-Thomas 17 juillet 2026
- Visite guidée Avranches au fil du temps Office Mont-Saint-Michel Normandie Tourisme, bureau d’Avranches Saint-Jean-le-Thomas 20 juillet 2026
- Stage de gravure Atelier du Bout de la mer Saint-Jean-le-Thomas 21 juillet 2026
- Promenade ornithologique entre baie, bocage et marais Plage de Pignochet Saint-Jean-le-Thomas 22 juillet 2026