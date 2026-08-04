Regard sur l’émir Abd el-Kader et sa smala en 1848 Rue du Château Pau

Informations pratiques

Pau

Regard sur l’émir Abd el-Kader et sa smala en 1848

Rue du Château Musée National du château de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14 14:30:00

fin : 2026-11-14 15:30:00

Date(s) :

2026-11-14

Redoutable ennemi de l’armée d’Afrique, l’émir Abd el-Kader et sa smala sont emprisonnés en France, au fort Lamalgue de Toulon dans le Var puis six mois et demi au château de Pau, le berceau d’Henri IV, en 1848, dans le Béarn. L’émir Abd el-Kader a suscité un vif engouement, une sympathie et de la fascination auprès de la population paloise. Loin de l’image de chef de guerre implacable, fanatique et barbare diffusée par la propagande de l’époque.

Sa présence transforme la ville, captivant les Palois ainsi que les nombreux résidents européens, Suisses et Britanniques.

Une conférence de Miki Kilali .

Rue du Château Musée National du château de Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine activites-culturelles.chateau-de-pau@culture.gouv.fr

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English : Regard sur l’émir Abd el-Kader et sa smala en 1848

L’événement Regard sur l’émir Abd el-Kader et sa smala en 1848 Pau a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Pau