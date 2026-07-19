Regards croisés sur le marais de Brouage Citadelle de Brouage Marennes-Hiers-Brouage
lundi 27 juillet 2026 · Citadelle de Brouage · Marennes-Hiers-Brouage
Informations pratiques
Marennes-Hiers-Brouage
Regards croisés sur le marais de Brouage
Citadelle de Brouage Brouage Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 17:00:00
fin : 2026-07-27 19:00:00
Date(s) :
2026-07-27
Une sortie à deux voix mêlant balade guidée et réalisation d’un carnet de croquis!
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Citadelle de Brouage Brouage Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 19 16 brouage-tourisme@marennes-oleron.com
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English : Different Perspectives on the Brouage Marshes
A two-part outing combining a guided walk and the creation of a sketchbook!
L’événement Regards croisés sur le marais de Brouage Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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