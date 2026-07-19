Regards croisés sur le marais de Brouage Citadelle de Brouage Marennes-Hiers-Brouage

Informations pratiques

Marennes-Hiers-Brouage

Regards croisés sur le marais de Brouage

Citadelle de Brouage Brouage Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 17:00:00

fin : 2026-07-27 19:00:00

Date(s) :

2026-07-27

Une sortie à deux voix mêlant balade guidée et réalisation d’un carnet de croquis!

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Citadelle de Brouage Brouage Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 19 16 brouage-tourisme@marennes-oleron.com

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English : Different Perspectives on the Brouage Marshes

A two-part outing combining a guided walk and the creation of a sketchbook!

L’événement Regards croisés sur le marais de Brouage Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes