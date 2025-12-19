Regards de commissaire Une cité ouvrière parmi les stations balnéaires. Dives-sur-Mer et son usine de 1890-1940 Villa du Temps retrouvé Cabourg

Regards de commissaire Une cité ouvrière parmi les stations balnéaires. Dives-sur-Mer et son usine de 1890-1940

Villa du Temps retrouvé 15 Avenue du Président Raymond Poincaré Cabourg Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 15:30:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Lors de ce rendez-vous privilégié, la commissaire de l’exposition, Roma Lambert, partage les coulisses de sa conception ses choix et les archives sélectionnées qui façonnent le récit de cette histoire ouvrière.

Lors de ce rendez-vous privilégié, la commissaire de l’exposition, Roma Lambert, partage les coulisses de sa conception ses choix et les archives sélectionnées qui façonnent le récit de cette histoire ouvrière. Un temps d’échange pour mieux comprendre l’exposition/dossier et dialoguer autour de la mémoire industrielle de Dives-sur-Mer. .

Villa du Temps retrouvé 15 Avenue du Président Raymond Poincaré Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 47 44 44 contact@villadutempsretrouve.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Regards de commissaire Une cité ouvrière parmi les stations balnéaires. Dives-sur-Mer et son usine de 1890-1940

During this special event, the exhibition?s curator, Roma Lambert, shares behind-the-scenes details of the exhibition?s conception: her choices and the selected archives that shape the narrative of this working-class story.

L’événement Regards de commissaire Une cité ouvrière parmi les stations balnéaires. Dives-sur-Mer et son usine de 1890-1940 Cabourg a été mis à jour le 2025-12-19 par OT Cabourg