Regards de femmes : photographie et création à la Villa, Villa Savoye, Poissy

Informations pratiques

Regards de femmes : photographie et création à la Villa 19 et 20 septembre Villa Savoye Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Deux expositions photographiques, réalisées avec le Château de Versailles et Women Safe, mettent à l’honneur le regard des femmes. Découvrez également les œuvres des lauréates du Prix des Plurielles et une création vidéo immersive réalisée par des étudiant.es.

Villa Savoye 82 rue de Villiers, 78300 Poissy, France Poissy 78300 Yvelines Île-de-France 01 39 65 01 06 https://www.villa-savoye.fr https://fr-fr.facebook.com/VillaSavoyeOfficiel Villa baptisée « Les Heures Claires », construite de 1929 à 1931 par les architectes Le Corbusier et son cousin et associé Pierre Jeanneret pour la famille de Pierre Savoye, administrateur fortuné d’une compagnie d’assurances. « Posée au milieu de l’herbe comme un objet », la villa est implantée sur un vaste terrain libre de toute contrainte. Construite en béton armé, elle constitue un manifeste des idées corbuséennes en cinq points pour une architecture nouvelle (la construction sur pilotis, le toit-jardin, le plan libre, la façade libre et la fenêtre en long bandeau). L’édifice comporte un garage pour trois automobiles, la courbe de la voie d’accès s’imprimant sur le plan du rez-de-chaussée. Maltraitée avant et pendant la Deuxième Guerre mondiale, la villa a été sauvée à la suite d’une pétition internationale. Elle est aujourd’hui ouverte à la visite à la suite des travaux de restauration menés depuis 1963 (gros œuvre et peintures intérieures). En voiture : – Depuis Paris : Porte de Saint-Cloud, A13, sortie n° 7 vers Poissy et D153 / Porte Maillot, N13 et A14, sortie n° 6 vers Poissy et D153, entrée n° 5 (suivre la direction Villa Le Corbusier) – Depuis Versailles : A12 et A13 vers Rouen, sortie n°7 vers Poissy et D153, entrée n° 5 En RER : ligne A gare de Poissy puis bus 3 direction « La Coudraie », arrêt « villa Savoye » En train : ligne J : arrêt gare de Poissy puis bus 3 direction « La Coudraie », arrêt « villa Savoye »

Exposition « Regards de femmes : photographie et création à la Villa »

© Céline Clanet / CMN