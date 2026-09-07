In Vino Veritas, jeu immersif à la Maison de Fer, Maison de Fer, Poissy

Informations pratiques

In Vino Veritas, jeu immersif à la Maison de Fer Samedi 19 septembre, 11h30, 15h30 Maison de Fer Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

In Vino Veritas, par la Compagnie du Bord des Mondes

Plongez au cœur de la Belle Epoque, et participez à une enquête policière géante et interactive.

Suivez les recommandations du célèbre commissaire de la Sureté Félix Bonneuil, et les procédures de votre livret d’enquête pour identifier le ou les coupables dans un temps imparti. Rassemblez les indices et les preuves, interrogez les suspects interprétés par les comédiens, et résolvez le mystère de In Vino Veritas.

SAMEDI 19 SEPTEMBRE À 11H30 ET À 15H30

Durée : 1H30 – Gratuit / Sur réservation à maisondefer@ville-poissy.fr

Lieu de RDV : Parvis de la Maison de Fer

Gratuit dans la limite des places disponibles

Maison de Fer 2 ter allée des Glaieuls 78300 Poissy Poissy 78300 Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « maisondefer@ville-poissy.fr »}] [{« link »: « mailto:maisondefer@ville-poissy.fr »}]

Jeu d’enquête « In Vino Veritas »

©Compagnie du Bord des Mondes