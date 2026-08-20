TYREEK McDOLE, Théâtre de Poissy, Poissy

Informations pratiques

TYREEK McDOLE Samedi 7 novembre, 20h30 Théâtre de Poissy Yvelines

33

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-07T20:30:00+01:00 – 2026-11-07T22:30:00+01:00

Fin : 2026-11-07T20:30:00+01:00 – 2026-11-07T22:30:00+01:00

Nouvelle étoile montante du jazz vocal, le chanteur américano-haïtien Tyreek McDole, s’impose comme l’une des voix les plus prometteuses de la scène jazz et blues. Salué unanimement par la presse, ce jeune prodige de 25 ans trace un parcours fulgurant.

Après son single The Sun Song (Precious Energy) avec Sullivan Fortner, trois fois nommé aux Grammy Awards, puis une collaboration avec le pianiste légendaire Kenny Barron, il dévoile son premier album Open Up Your Senses, encensé par la critique.

Sa voix de baryton chaleureuse, qui rappelle celle de Gregory Porter ou d’Andy Bey, fait des étincelles. Entre héritage caribéen et influences new-yorkaises, il façonne un jazz riche, lumineux et résolument moderne.

Théâtre de Poissy Place de la République 78300 Poissy Poissy 78300 Yvelines Île-de-France

TYREEK McDOLE