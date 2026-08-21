Regards sur Combles-en-Barrois, Eglise de la Nativité de la Vierge, Combles-en-Barrois

Informations pratiques

Regards sur Combles-en-Barrois 19 et 20 septembre Eglise de la Nativité de la Vierge Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, la mairie de Combles-en-Barrois organise son premier concours photos – exposition.

Ce concours est ouvert à toutes et à tous : il s’agit de porter un regard sur le patrimoine de Combles en Barrois — celui d’aujourd’hui comme celui d’hier.

Patrimoine bâti, naturel, culturel, humain, sportif… toutes les facettes de notre commune sont a explorer.

Les photos et documents réunis à cette occasion serviront de point de départ à la création d’une exposition permanente du patrimoine comblais, que nous souhaitons construire ensemble, dans la durée.

Eglise de la Nativité de la Vierge rue de l’église 55000 Combles-en-Barrois Combles-en-Barrois 55000 Meuse Grand Est 0616879682 https://www.combles-en-barrois.fr/ https://www.facebook.com/p/Mairie-de-Combles-en-Barrois-100064548768180/?locale=fr_FR

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, la mairie de Combles-en-Barrois organise son premier concours photos – exposition.

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