Regards sur la RDC : colonisation, histoire et luttes, Le Cratère, Toulouse

Regards sur la RDC : colonisation, histoire et luttes Jeudi 21 mai, 17h00 Le Cratère Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-21T17:00:00+02:00 – 2026-05-21T23:59:59+02:00

Fin : 2026-05-21T17:00:00+02:00 – 2026-05-21T23:59:59+02:00

Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0561535053 https://www.cinemalecratere.com/ https://www.facebook.com/crateretoulouse;http://g.page/crateretoulouse;https://www.instagram.com/cinemalecratere [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemalecratere.fr/component/tags/tag/regards-sur-la-republique-democratique-du-congo-colonisation-histoire-et-luttes »}] Le Cratère, cinéma d’Art et d’Essai à Toulouse. Cinéma associatif

Jeudi 21 mai 2026 à 17h venez partager une soirée autour de deux films qui mettent en perspective des aspects de la RDC – République démocratique du Congo en partenariat avec le GIS Etudes africaines…