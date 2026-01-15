SOIRÉE CLUTCHO ITINÉRANTE AUX MINIMES ! Toulouse

SOIRÉE CLUTCHO ITINÉRANTE AUX MINIMES !

QUARTIER BONNEFOY Toulouse Haute-Garonne

Début : 2026-02-03 19:50:00

fin : 2026-02-03 23:00:00

2026-02-03

Nouvelle soirée Clutcho au coeur du Quartier des Minimes ! 3 ambiances skate, crique & beer !

Au programme, une journée riche et éclectique qui investit plusieurs lieux emblématiques. Au Skatepark Le Petit, la musique est à l’honneur avec l’opening d’un DJ émergent repéré par Clutch, accompagné de la Disco de Papy Kant Développe, suivie d’une carte blanche musicale à Forward avec les DJ sets Forward & Friends. L’ambiance sera complétée par une démonstration BMX de La Rue Rose et un jam de skate animé par le Skatepark Le Petit.

Du côté du Circographe, Forward conserve la carte blanche musicale avec le jam Forward Experience, mêlant sons et performances, tandis que les artistes du lieu proposent des numéros aériens, entre tissu avec Marie Martin et trapèze avec Alix Geydet.

Enfin, au Ministère des Brasseurs, venez découvrir l’installation Proferat , créée par l’artiste en couverture du Clutch de février (surprise garantie), participer à Kakophonie, un karaoké-théâtre d’impro imaginé par la Compagnie Synapse, et profiter d’une visite gratuite et exclusive de la brasserie.

Et aussi buvette & restauration, sérigraphie live, photomaton live, speed portrait, maquillage, jeux de société et stands de créateurs, d’éditions et de médiations. .

English :

New Clutcho party in the heart of the Quartier des Minimes! 3 atmospheres: skate, creek & beer!

