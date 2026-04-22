Mardi Quiz, l’afterwork scientifique avec Olga Panella, L’Eurêkafé, Toulouse

Mardi Quiz, l’afterwork scientifique avec Olga Panella Mardi 5 mai, 18h30 L’Eurêkafé Haute-Garonne

Gratuit sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-05T18:30:00+02:00 – 2026-05-05T19:30:00+02:00

Fin : 2026-05-05T18:30:00+02:00 – 2026-05-05T19:30:00+02:00

L’afterwork scientifique en partenariat avec le Science Comedy Show !

Connectez vos neurones, aiguisez votre esprit critique et basculez en mode afterwork ! Le Quai des Savoirs et le Science Comedy Show s’associent pour vous embarquer dans une série de soirées 100% challenge et bonne humeur, mêlant quiz, jeux, et l’intervention d’un ou une scientifique pour parler de ses recherches.

Pour ce troisième rendez-vous du 5 mai, nous accueillerons Olga Panella.

Olga est enseignante agrégée d’arts plastiques actuellement en poste à l’ISCID (Institut Supérieur Couleur Image Design) à l’Université Toulouse 2 et également doctorante au sein du LARA-SEPPIA (Laboratoire de Recherche en Audiovisuel, Savoirs, Praxis et Poïétiques en Art). Sa thèse porte sur les conditions de création des artistes en friche et sur des réflexions autour du monde végétal sauvage.

NOTA BENE : pour participer au quiz il faudra avoir avec soi son téléphone portable bien chargé afin de pouvoir rejoindre le jeu et le système de vote. Le jeu démarre à 18h30 mais tous les participants sont invités à être là à 18h15 au plus tard, pour prendre le temps de s’installer et tester le système de vote sur leur téléphone.

4 soirées vous attendent au Quai des Savoirs et à l’Eurêkafé pour ce cycle Mardi quiz :

17 mars – au Café Euclide (Quai des Savoirs), en partenariat avec la Semaine du Cerveau

14 avril – au Café Euclide (Quai des Savoirs)

5 mai – à l’Eurêkafé

16 juin – à l’Eurêkafé

Date et horaire :

mardi 5 mai, 18h30-19h30

18h30-19h30 durée : 1h

+ d’infos :

gratuit sans inscription

tout public

lieu : L’Eurêkafé, 5 Imp. Colombette, 31000 Toulouse

L’Eurêkafé 5 Imp. Colombette, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Les Chalets / Bayard / Belfort / Saint-Aubin / Dupuy Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://quaidessavoirs.toulouse-metropole.fr/mardi-quiz/ »}]

Les Mardi Quiz reviennent pour 2026 ! Venez vous affronter après le boulot dans un challenge à base de jeux, bonne humeur et intervention scientifique ! jeu jeux

Quai des Savoirs, Toulouse Métropole