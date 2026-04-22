Parents-Enfants, tout un art, Bibliothèque Pinel, Toulouse

Parents-Enfants, tout un art 5 mai – 26 juin Bibliothèque Pinel Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-05T14:00:00+02:00 – 2026-05-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-26T14:00:00+02:00 – 2026-06-26T18:00:00+02:00

Du 5 mai au 26 juin

À travers leurs images, douze illustrateurs nous proposent un regard singulier sur la parentalité. Des moments ordinaires de complicité, mais aussi de jeux et de découvertes qui semblent souvent comme autant de joies partagées.

À la beauté de ces instants s’ajoute la diversité des techniques employées. Aquarelle, crayons de couleur, collage, gravure ou encore couture… nous plongent dans la création et son incroyable richesse. Ces œuvres toucheront les grands comme les petits.

Bibliothèque Pinel

Bibliothèque Pinel 7 Place Marius Pinel, 31500 Toulouse, France Toulouse 31500 Bonhoure / Guilheméry / Château de l’Hers / Limayrac / Côte Pavée Haute-Garonne Occitanie 05 61 54 28 93 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/pinel La bibliothèque Pinel a été créée en 1980 sur 26m2 au premier étage de la maison de quartier Jean Chaubet Vélô-Toulouse : station 213 – 129, avenue de Castres

À travers leurs images, douze illustrateurs nous proposent un regard singulier sur la parentalité.