Étudier les atmosphères extrêmes depuis l’espace : aujourd’hui la Terre, demain Vénus ENAC Alumni Toulouse Mardi 5 mai, 18h30 sur inscription

Étudier les atmosphères extrêmes depuis l’espace : aujourd’hui la Terre, demain Vénus par ENAC Alumni

ATTENTION : ce webinaire prévu initialement le 14 avril est reporté au MARDI 5 MAI 18h30

Clémence ALLIETTA (IENAC 20) est doctorante à l’ENAC au sein du laboratoire Télécom. Ses recherches portent sur l’étude des phénomènes atmosphériques extrêmes à partir de mesures réalisées par des sondes ou des satellites en orbite.

Elle s’intéresse à une technique appelée Radio Occultation, qui consiste à analyser la manière dont des signaux radio se propagent à travers une atmosphère afin d’en déduire ses propriétés (température, pression, humidité, etc.). Initialement développée pour étudier les atmosphères de Mars et de Vénus, cette méthode est aujourd’hui largement utilisée pour observer l’atmosphère terrestre.

Au cours de ce webinaire, elle proposera :

– un tour d’horizon des applications de la Radio Occultation sur Terre et sur d’autres planètes et leurs limites,

– une explication du principe de simulation et d’inversion d’une mesure de Radio Occultation,

– et une ouverture vers l’exploration de l’atmosphère de Vénus avec la future mission EnVision de l’ESA.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-05T18:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-05T20:00:00.000+02:00

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https://www.alumni.enac.fr/fr/agenda/les-chroniques-de-l-espace-1195

ENAC Alumni 7 avenue Edouard Belin 31400 Toulouse Pont des Demoiselles / Ormeau/ Montaudran / La Terrasse / Malepère Toulouse 31400 Haute-Garonne



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