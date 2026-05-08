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Régate de Hobbie Cat 16 Club de Voile de Jullouville Jullouville

Régate de Hobbie Cat 16 Club de Voile de Jullouville Jullouville

Régate de Hobbie Cat 16 Club de Voile de Jullouville Jullouville samedi 22 août 2026.

Lieu : Club de Voile de Jullouville

Adresse : 1 Avenue de la Tanguière

Ville : 50610 Jullouville

Département : Manche

Début : samedi 22 août 2026

Fin : samedi 22 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Jullouville

Régate de Hobbie Cat 16

Club de Voile de Jullouville 1 Avenue de la Tanguière Jullouville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 10:00:00
fin : 2026-08-22 18:00:00

Date(s) :
2026-08-22

Régate monotype de catamarans Hobbie Cat 16. Plusieurs manches courues entre bouées devant le CVJ. Nombreux lots à gagner.   .

Club de Voile de Jullouville 1 Avenue de la Tanguière Jullouville 50610 Manche Normandie +33 6 07 87 80 71  philippe.grise@orange.fr

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English : Régate de Hobbie Cat 16

L’événement Régate de Hobbie Cat 16 Jullouville a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Granville Terre et Mer

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