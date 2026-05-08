Régate de Hobbie Cat 16 Club de Voile de Jullouville Jullouville

Jullouville

Régate de Hobbie Cat 16

Club de Voile de Jullouville 1 Avenue de la Tanguière Jullouville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 10:00:00

fin : 2026-08-22 18:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Régate monotype de catamarans Hobbie Cat 16. Plusieurs manches courues entre bouées devant le CVJ. Nombreux lots à gagner. .

Club de Voile de Jullouville 1 Avenue de la Tanguière Jullouville 50610 Manche Normandie +33 6 07 87 80 71 philippe.grise@orange.fr

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English : Régate de Hobbie Cat 16

L’événement Régate de Hobbie Cat 16 Jullouville a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Granville Terre et Mer