Régate de Hobbie Cat 16 Club de Voile de Jullouville Jullouville
Régate de Hobbie Cat 16 Club de Voile de Jullouville Jullouville samedi 22 août 2026.
Jullouville
Régate de Hobbie Cat 16
Club de Voile de Jullouville 1 Avenue de la Tanguière Jullouville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 10:00:00
fin : 2026-08-22 18:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Régate monotype de catamarans Hobbie Cat 16. Plusieurs manches courues entre bouées devant le CVJ. Nombreux lots à gagner. .
Club de Voile de Jullouville 1 Avenue de la Tanguière Jullouville 50610 Manche Normandie +33 6 07 87 80 71 philippe.grise@orange.fr
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English : Régate de Hobbie Cat 16
L’événement Régate de Hobbie Cat 16 Jullouville a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Granville Terre et Mer
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