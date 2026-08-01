Informations pratiques

Locmariaquer

Régate la Dom’s Cup

Kerpenhir Locmariaquer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 14:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Participez à notre régate la Dom’s Cup pour vivre une journée de passion, alliant le défi sportif intense, la beauté de la navigation en mer et la fête chaleureuse entre marins.

14h00 Rendez vous pour le briefing sur le remarquable site de la SNL à Kerpenhir.

18h00 Remise des prix suivi du repas !

Double 25 euros Solo 15 euros (repas compris) + adhésion

Repas uniquement 15 euros

Bateaux du club disponible pour la régate RS Cat 16 ; Erplast M

Location possible 50 euros

Merci de préciser dans votre inscription, le type de bateau pour le rating, les noms prénoms de tous les membres de l’équipage pour les résultats.

Rappel pour des raisons d’assurance chaque participant doit être à jour de sa licence FFV ou de son passeport voile ( possibilite d’acheter à la journée sur le site de la FFV ou sur la boutique du club ou à l’accueil le jour J)

contact@snlocmariaquer.com .

Kerpenhir Locmariaquer 56740 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 46 31

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English :

L’événement Régate la Dom’s Cup Locmariaquer a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon