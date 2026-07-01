Reine mère – de Manele Labidi – Ciné plein air – Festival Aux heures d’été, Berge Sellier Goudy, Nantes

Informations pratiques

Reine mère – de Manele Labidi – Ciné plein air – Festival Aux heures d’été Mercredi 22 juillet, 22h15 Berge Sellier Goudy Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-22T22:15:00+02:00 – 2026-07-22T23:50:00+02:00

Fin : 2026-07-22T22:15:00+02:00 – 2026-07-22T23:50:00+02:00

Comédie dramatique

« Reine mère » de Manele Labidi (France/Belgique-2025) avec Camélia Jordana, Sofiane Zermani, Damien Bonnard…

Film sous-titré pour les sourds et mal-entendants (ST SME)

Femme au foyer au caractère bien trempé, Amel mène sa famille d’une main de maître. Entre son mari Amor et leurs deux filles, elle s’efforce de maintenir coûte que coûte leur place dans les beaux quartiers parisiens, malgré des difficultés financières croissantes.

Mais lorsque leur propriétaire décide de récupérer l’appartement, la famille se voit contrainte d’envisager un départ vers la banlieue. Au même moment, Mouna, leur fille aînée, développe un comportement étrange après un cours d’Histoire : elle affirme voir et parler avec Charles Martel, devenu son ami imaginaire.

Face à ces événements inattendus, Amel va devoir se réinventer pour préserver l’équilibre de sa famille et ses rêves d’ascension sociale.

Durée : 1h33

Tout public

La séance est précédée d’une présentation du film par Alexis Thébaudeau, spécialiste cinéma.

Dans le cadre du Festival Musiques et cultures du monde contemporain, Aux heures d’été

À partir de 20h, venez pique-niquer avant la séance.

À ne pas oublier : un plaid pour les soirées fraîches.

Berge Sellier Goudy 7 rue Henri Sellier, Nantes Nantes 44200 Nantes Sud Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.auxheuresete.com/ »}] [{« link »: « https://www.auxheuresete.com/ »}]

Festival Aux heures d’été du 7 juillet au 7 août 2026 été2026

Camélia Jordana dans « Reine mère » de Manele Labidi