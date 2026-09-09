« Reines et Duchesses de Bretagne » par le dessinateur Mikaël ab Gwion, Centre culturel breton – Yezhoù Ha Sevenadur, Saint-Herblain
samedi 19 septembre 2026 · Centre culturel breton - Yezhoù Ha Sevenadur · Saint-Herblain
Informations pratiques
« Reines et Duchesses de Bretagne » par le dessinateur Mikaël ab Gwion Samedi 19 septembre, 10h00 Centre culturel breton – Yezhoù Ha Sevenadur Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
« Reines et Duchesses de Bretagne » par le dessinateur Mikaël ab Gwion
DU 8 SEPTEMBRE AU 30 OCTOBRE
Centre Culturel Breton Yezhoù ha Sevenadur – 12, avenue de l’Angevinière
Samedi 19 septembre de 10h à 17h
Entrée prix libre, sans inscription, accessible à tous
Mikael Ab Gwion est un illustrateur autodidacte, travaillant principalement de manière traditionnelle, crayon comme peinture. Ses influences sont tous azimuts : BD, manga, fantasy, science-fiction, médiéval et l’histoire… en particulier celle de Bretagne.
C’est dans cette région que tourne principalement son travail, concrétisé notamment par deux tomes illustrés Reines et Duchesses de Bretagne (2023 et 2025).
Yezhoù ha Sevenadur vous propose de découvrir pour cette exposition de rentrée les originaux de ces albums, à travers lesquels nous traversons un millénaire d’histoire bretonne au féminin, depuis les premières reines légendaires de la fin de l’antiquité, jusqu’aux duchesses de la fin du moyen-âge.
Centre culturel breton – Yezhoù Ha Sevenadur 12 avenue de l’angevinière Saint-Herblain 44800 Sillon de Bretagne Loire-Atlantique Pays de la Loire
« Reines et Duchesses de Bretagne » par le dessinateur Mikaël ab Gwion
©Mikaël ab Gwion
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