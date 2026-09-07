Rejoignez-nous à l’école de sorcellerie, Bibliothèque municipale de GORCY, Gorcy

Informations pratiques

Rejoignez-nous à l’école de sorcellerie Samedi 3 octobre, 09h00, 15h00 Bibliothèque municipale de GORCY Meurthe-et-Moselle

20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T09:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T15:30:00+02:00

Avant l’atelier de lecture nous proposons le petit déjeuner de Cornibidouille,

Chaque fois nous posons la question aux enfants quelle est la sorcière que vous préférez, évidemment la réponse c’est Cornibidouille. C’est l’occasion de proposer un atelier de lecture sur les ave de notre héroïne et nous proposons aussi un jeu l’oie et d’autres jeux de société de Cornibidouille.

Bibliothèque municipale de GORCY 59 RUE JEANNE D’ARC 54730 GORCY Gorcy 54730 Meurthe-et-Moselle Grand Est

Biblis en folie 2026

©pacale allieri