Release Party | SAMIFATI & Transe Gnawa Express, STEREOLUX, Nantes

Release Party | SAMIFATI & Transe Gnawa Express Vendredi 5 juin, 20h30 STEREOLUX Loire-Atlantique

Prévente : 16.8€ | Carte Stereolux : 12€ | Abonné·e partenaire : 12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T20:30:00+02:00 – 2026-06-05T23:30:00+02:00

Fin : 2026-06-05T20:30:00+02:00 – 2026-06-05T23:30:00+02:00

Né de la rencontre entre des musiciens et danseurs gnawas d’Essaouira, et le duo nantais SAMIFATI (Sami au violon et aux machines, Axel à la création visuelle), ce projet musical fusionne musique gnawa traditionnelle et musiques électroniques pour créer une transe contemporaine et hypnotique.

Ils fêteront leur album lors d’une release qui s’annonce enivrante !

STEREOLUX 4, Boulevard Léon Bureau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://stereolux.org/release-party-samifati-transe-gnawa-express-05062026-1830 »}]

Né de la rencontre entre des musiciens et danseurs gnawas d’Essaouira, et le duo nantais SAMIFATI (Sami au violon et aux machines, Axel à la création visuelle), ce projet musical fusionne musique … Concert Electro