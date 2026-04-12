Release Party | SAMIFATI & Transe Gnawa Express, STEREOLUX, Nantes
Release Party | SAMIFATI & Transe Gnawa Express, STEREOLUX, Nantes vendredi 5 juin 2026.
Release Party | SAMIFATI & Transe Gnawa Express Vendredi 5 juin, 20h30 STEREOLUX Loire-Atlantique
Prévente : 16.8€ | Carte Stereolux : 12€ | Abonné·e partenaire : 12€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T20:30:00+02:00 – 2026-06-05T23:30:00+02:00
Fin : 2026-06-05T20:30:00+02:00 – 2026-06-05T23:30:00+02:00
Né de la rencontre entre des musiciens et danseurs gnawas d’Essaouira, et le duo nantais SAMIFATI (Sami au violon et aux machines, Axel à la création visuelle), ce projet musical fusionne musique gnawa traditionnelle et musiques électroniques pour créer une transe contemporaine et hypnotique.
Ils fêteront leur album lors d’une release qui s’annonce enivrante !
STEREOLUX 4, Boulevard Léon Bureau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://stereolux.org/release-party-samifati-transe-gnawa-express-05062026-1830 »}]
Né de la rencontre entre des musiciens et danseurs gnawas d’Essaouira, et le duo nantais SAMIFATI (Sami au violon et aux machines, Axel à la création visuelle), ce projet musical fusionne musique … Concert Electro
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