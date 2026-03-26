Reliure : fabrication d’un carnet Le 20 mille Nantes
Reliure : fabrication d’un carnet Le 20 mille Nantes mardi 14 avril 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-04-14 10:00 – 11:30
Gratuit : non 10€/12€ Tarifs :12€/personne pour les non adhérent·e·s10€/personne pour les adhérent·e·s Inscription obligatoire : https://optitscoins.fr/les-ateliers/atelier-recup-fabrication-d-un-carnet Adulte, En famille, Etudiant, Personne en situation de handicap, Senior – Age minimum : 5 et Age maximum : 99
Fabriquez votre carnet lors de cet atelier initiation à la reliure !Choisissez le format et vos couleurs, apprenez à percer et à coudre vos pages.Finissez par massicoter l’ouvrage.Tous les matériaux utilisés pour cette réalisation sont de seconde main.Accessible à partir de 5 ans.
Le 20 mille Doulon – Bottière Nantes 44300
https://optitscoins.fr/les-ateliers/atelier-recup-fabrication-d-un-carnet
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