Rembobiner, Parking de l’IUT, Villeurbanne
Rembobiner, Parking de l’IUT, Villeurbanne dimanche 21 juin 2026.
Rembobiner Dimanche 21 juin, 15h00 Parking de l’IUT Métropole de Lyon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T15:00:00+02:00 – 2026-06-21T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T15:00:00+02:00 – 2026-06-21T16:00:00+02:00
Caméra au poing, la cinéaste Carole Roussopoulos (1945-2009) a relayé, toute sa vie, la parole d’anonymes qui ont façonné l’histoire politique et sociale. Dans les pas de cette figure du cinéma documentaire, les comédiennes du Collectif Marthe rejouent les grands combats des années 70 et 80.
À partir de 15 ans
Création pour l’espace public
Coproduction des Ateliers Frappaz
Parking de l’IUT 220 Cr Emile Zola, 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Charpennes Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes
Dans les pas de la cinéaste Carole Roussopoulos se rejouent les grands combats des années 70 et 80.
© Théâtre du Point du Jour
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