REMI BOYES – LA CABANE Toulouse

REMI BOYES Début : 2026-11-04 à 20:00. Tarif : – euros.

BLEU CITRON (31) PRÉSENTE : REMI BOYESAprès 11 ans de stand up et un premier spectacle complet partout – un an et demi au Point Virgule à Paris à guichets fermés – j’écris un nouveau spectacle. Ce que vous allez voir, c’est le fruit de 11 ans de travail et de 36 ans d’existence en tant qu’humain. Raconter ce qui me fait rire et essayer de faire comprendre pourquoi c’est marrant c’est ce qui me régale le plus dans la vie et j’ai la chance de le faire avec plaisir tous les soirs dans des caves, dans des théâtres et des comedy-club. Ce moment qu’on va passer ensemble c’est ça : Une bonne heure de stand up, par un gars qui adore le stand up, pour des gens qui aiment rigoler.PMR : shop@bleucitron.net

LA CABANE 16 TER AV. RAYMOND BADIOU 31300 Toulouse 31