Remise en selle et balade sur les aménagements cyclables, 18 avenue du Pesqué, Orthez

Remise en selle et balade sur les aménagements cyclables Dimanche 17 mai, 10h00 18 avenue du Pesqué Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-17T10:00:00+02:00 – 2026-05-17T13:00:00+02:00

Fin : 2026-05-17T10:00:00+02:00 – 2026-05-17T13:00:00+02:00

18 avenue du Pesqué 64 300 Orthez Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0618829403 »}]

Balade vers le lac de Biron, repas partagé