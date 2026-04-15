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Remise en selle et balade sur les aménagements cyclables, 18 avenue du Pesqué, Orthez

Remise en selle et balade sur les aménagements cyclables, 18 avenue du Pesqué, Orthez

Remise en selle et balade sur les aménagements cyclables, 18 avenue du Pesqué, Orthez dimanche 17 mai 2026.

Lieu : 18 avenue du Pesqué

Adresse : 64 300 Orthez

Ville : 64300 Orthez

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Remise en selle et balade sur les aménagements cyclables Dimanche 17 mai, 10h00 18 avenue du Pesqué Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-17T10:00:00+02:00 – 2026-05-17T13:00:00+02:00
Fin : 2026-05-17T10:00:00+02:00 – 2026-05-17T13:00:00+02:00

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Balade vers le lac de Biron, repas partagé

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