Remise en selle Garet, Parking stade Jean le Mouton, Villefranche-sur-Saône

Remise en selle Garet Mercredi 27 mai, 14h00 Parking stade Jean le Mouton Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-27T14:00:00+02:00 – 2026-05-27T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-27T14:00:00+02:00 – 2026-05-27T17:00:00+02:00

Encadrée par des bénévoles de l’association VUVIB, apprenez ou réapprenez à faire du vélo, pour pouvoir vous déplacer de manière écologique, économique et bénéfique pour votre santé !

L’activité de remise en selle se passe sur un espace sécurisé et l’apprentissage se fait de manière très progressive, donc venez apprendre sans crainte.

Prêt de matériel possible (vélos et casques).

Public cible : adultes.

Parking stade Jean le Mouton rue Mirabeau 69400 Villefranche-sur-Saône Villefranche-sur-Saône 69400 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Réservé aux habitant·es du Garet