Remix, La Cité Bleue, Genève

Informations pratiques

Remix Samedi 5 décembre, 19h30 La Cité Bleue

9 CHF

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-05T19:30:00+01:00 – 2026-12-05T20:30:00+01:00

Fin : 2026-12-05T19:30:00+01:00 – 2026-12-05T20:30:00+01:00

Les Impertinences sont une joyeuse bande de jeunes musiciens qui s’amusent à dépoussiérer la musique baroque avec peps, panache, et une énergie à faire trembler les clavecins ! Dans Remix, les styles se mélangent joyeusement comme un cocktail explosif. Le baroque européen s’entiche des rythmes ensoleillés d’Amérique latine.

La Cité Bleue Av. de Miremont 46, 1206 Genève Genève 1206 Champel Genève +41 22 552 43 13 https://lacitebleue.ch/ https://www.instagram.com/lacitebleuegeneve/;https://www.facebook.com/lacitebleuegeneve;https://www.youtube.com/@lacitebleuegeneve;https://www.tiktok.com/@lacitebleuegeneve [{« type »: « link », « value »: « https://lacitebleue.ch/fr/evenements/2026-2027/remix »}, {« type »: « phone », « value »: « +41 22 552 43 13 »}, {« type »: « email », « value »: « info@lacitebleue.ch »}] Située au cœur de Champel, La Cité Bleue est une salle reconnue pour son acoustique exceptionnelle et sa programmation artistique portée par son directeur Leonardo García-Alarcón.. Elle accueille principalement des concerts, des opéras, du théâtre musical, de la danse et d’autres types de spectacles, avec une attention particulière portée à la qualité artistique et à l’excellence des interprètes. Salle à taille humaine, elle offre une proximité rare entre artistes et public. La Cité Bleue est facilement accessible en transports publics (bus et tram). Des parkings publics sont disponibles à proximité.

Le lieu est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Il est recommandé d’arriver environ 20 à 30 minutes avant le début des spectacles.

Un mélange de baroque et musique latine

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